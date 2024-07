Niespodziewany sojusznik Ukrainy? Odważna deklaracja ze wschodu

Ukraińska agencja Unian przypomina, że 19 czerwca Putin odwiedził Pjongjang, stolicę Korei Północnej, gdzie podpisał z jej przywódcą, Kimem Dzong Unem, porozumienie, którego szczegóły nie są znane. Forbes zauważa teraz, że zdaniem ekspertów traktat doprowadzi do "zacieśnienia więzi przemysłowych i wojskowych między obydwoma krajami, co może kontynuować zakrojoną na szeroką skalę wojnę Rosji z Ukrainą".

Warto jednak zaznaczyć, że do tej pory Korea Południowa oficjalnie nie ogłosiła przekazania Ukrainie wspomnianych pocisków. Jednak w świetle deklaracji złożonej przez Changa Ho-jin nie można wykluczyć, że w najbliższej przyszłości do Kijowa może trafić jakikolwiek cenny transport z Seulu.

Najnowszy obecnie model Hyunmoo jest przeznaczony do zwalczania celów na dużym zasięgu, bowiem jego donośność określa się na 300-3000 km. Sama głowica bojowa tego pocisku waży z kolei 8-9 t, co z kolei oznacza, że jest to najcięższy znany obecnie konwencjonalny pocisk balistyczny. Rozpędza się do prędkości 10 Ma (ok. 11 tys. km/h) i zdaniem ekspertów jest zdolny do wywołania sztucznych trzęsień ziemi.