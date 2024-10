Dotkliwa strata. Rosja posiada tylko kilka egzemplarzy tej maszyny

Portal Defence-Ua informuje, że armia rosyjska najpewniej straciła jeden z nielicznych wyprodukowanych egzemplarzy S-70 Ochotnik - jest to bezzałogowiec nowej generacji zaprojektowany w układzie latającego skrzydła. Ta maszyna o imponujących rozmiarach wykorzystuje technologię stealth i najprawdopodobniej była już kilka razy testowana na terytorium Ukrainy.

Jeśli to w istocie S-70 Ochotnik, rodzi się pytanie, w jakich okolicznościach został zestrzelony? Wydaje się, że najbardziej prawdopodobny scenariusz to ten, w którym siły rosyjskie niszczą swój własny sprzęt. Takie radykalne działanie mogło być podyktowane jakąś usterką drona. Utrata kontroli nad S-70 Ochotnik mogła bowiem oznaczać, że maszyna wpadnie w niepowołane ręce i przeciwnik zyska dostęp do testowanej technologii.