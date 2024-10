Pierwsza fregata projektu 22350 dla rosyjskiej Floty Oceanu Spokojnego zwodowana

Docelowo Rosjanie zbudują dziesięć fregat projektu 22350, z czego siedem trafi do Floty Północnej, dwie do Floty Pacyfiku, zaś beneficjentem jednej fregaty będzie Flota Czarnomorska. Z punktu widzenia programów modernizacyjnych rosyjskiej floty jest to jeden z najważniejszych programów.