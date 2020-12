"Nieśmiertelność" przestaje być fikcją. Coraz więcej firm chce ją oferować

Badaczka wyjaśniła, że już ok. 200 podmiotów rynkowych na świecie – zaczynając na start-upach a na jednostkach badawczych kończąc – zajmuje się tematem ludzkiej nieśmiertelności.

– Nieśmiertelność uzyskała w ostatnich dwóch dekadach bezprecedensową w historii formę produktowo-usługową. Niesie to za sobą wiele problemów, w tym natury etycznej, których nie można lekceważyć – stwierdziła naukowczyni.

Oszukać śmierć

Badaczka za przykład przytacza fakt istnienia dziesiątek firm pracujących m.in. nad stworzeniem naszych awatarów, które mogłyby "żyć" po naszej śmierci. W celu ich powstania firmy gromadzą dane, a potem przy pomocy algorytmów i sztucznej inteligencji tworzą wyobrażenie o zmarłej osobie, z którym wchodzić w interakcje mogliby bliscy. Są to ciągle projekty w fazie eksperymentalnej, ale jest ich coraz więcej i działają coraz lepiej. Budzą one jednak wątpliwości natury etycznej.

Zobacz też: Nowa normalność dla branży IT: nowe horyzonty, nowe rynki i cyfrowa rewolucja

Bardziej skomplikowaną sprawą jest kwestia "transferu umysłu", czyli przeniesienia świadomości do sieci. Hipotetycznie polegałoby to na transferze do komputera możliwie wszystkich połączeń neuronalnych znajdujących się w mózgu.