Niesamowite odkrycie. Znajdowało się we wnętrzu meteorytu

Odkrycie może stanowić ważną wskazówkę dla badaczy weryfikujących możliwości życia na innych planetach Układu Słonecznego. Jak twierdzą uczeni, nowa technologia najprawdopodobniej pozwoliła im dotrzeć do pozaziemskiego białka, schowanego wewnątrz meteorytu, który spadł na Ziemię 30 lat temu.

W ciągu ostatnich kilku lat w meteorytach natrafiono na różne związki chemiczne, niezbędne do życia: cyjanek, rybozę, cukier występujący w RNA, aminokwasy czy związki organiczne, które łącząc się, tworzą białka. Szczególnie te ostatnie przykuły uwagę naukowców, dlatego postanowili ponownie zbadać meteoryt, w którym je odkryto.

Zespół badaczy kierowany przez fizyka Malcolma McGeocha wykorzystał nowoczesną spektrometrię mas, czyli technikę analityczną stosowaną m.in. do rozpoznawania związków chemicznych oraz ich mieszanin, aby zbadać Acfer 086, meteoryt znaleziony w Algierii w 1990 roku. W jego wnętrzu naukowcy natrafili na substancję, która najprawdopodobniej jest białkiem.

Naukowcy nie tylko znaleźli glicynę, ale odkryli, że była ona związana z innymi związkami chemicznymi – żelazem i litem. Kiedy przeprowadzali modelowanie, aby dokładnie zobaczyć, jak wszystko wygląda, odkryli, że glicyna nie została wyizolowana. Oznacza to, że mogła stanowić część białka.

Odkrycie zostało nazwane hemolitem. Pod względem strukturalnym hemolit jest podobny do białek spotykanych na Ziemi, ale występujący w jego przypadku stosunek deuteru do wodoru potwierdza, że nie mógł powstać na naszej planecie. Jest natomiast charakterystyczny dla komet o okresie orbitalnym od 200 do 1000 lat.