Niesamowite odkrycie w województwie lubuskim. "To jest warte 237 miliardów złotych"

Kanadyjska firma Miedzi Copper potwierdziła i udokumentowała ogromne złoża miedzi i srebra znalezione pod ziemią na terenie województwa lubuskiego. To pierwsze tak gigantyczne odkrycie w Polsce od 40 lat. "Jest warte 237 miliardów złotych" - ocenia ekspert.

Po raz pierwszy od czterdziestu lat odkryto w Polsce złoża srebra i miedzi. Znalezisko znajduje się na terenie trzech gmin w województwie lubuskim. Są to: Kolsko, Nowa Sól i Siedlisko. Odkrycia dokonała kanadyjska firma Miedzi Copper. Dokumentację górniczą oficjalnie potwierdziło Ministerstwo Klimatu .

Na obszarze nowosolskim potwierdzono, że pod ziemią znajduje się 848 milionów ton rudy miedzi i srebra , 11 milionów ton miedzi, 36 tysięcy ton srebra. Nowo udokumentowane złoże wpisane zostanie do Bilansu Zasobów Kopalin Polskich.

- Wartość tego, co się tam znajduje, to 237 miliardów złotych - twierdzi profesor Stanisław Speczik, dyrektor generalny Miedzi Copper Corp. To byłby ponad miliard złotych rocznie więcej w budżecie i 8600 miejsc pracy na dziesiątki lat. W latach 2024-2025 ruszamy z budową kopalni - dodaje.