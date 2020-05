Niepokojący efekt zmian klimatycznych. Wpływa na pszczoły

Pszczoły są obecne na świecie od milionów lat. Naukowcy ustalili, że prapszczoły żyły już za czasów dinozaurów i przetrwały masowe wymieranie 65 mln lat temu. Naukowcy podejrzewają, że mogły pojawić się wraz z pierwszymi roślinami lądowymi zdolnymi do wytwarzania pyłku - było to ok. 110 mln lat temu.