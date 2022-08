Niepokój na Bałkanach. Serbscy cywilne otwierają stare skrytki z bronią

Był w Wietnamie, trafił do Ukrainy. Karabin M14 był zmorą żołnierzy USA

Serbska firma Zastava jest znana z produkcji bardzo dobrej klasy broni strzeleckiej, a historia nielicencjonowanego klona karabinka AK sięga lat 50. XX wieku. Na podstawie pozyskanych z różnych źródeł karabinów AK-47 jugosłowiańscy projektanci z Zastavy zdołali zaprojektować swoją kopię M70 wprowadzoną do uzbrojenia w 1970 roku.

Karabinek M70 bazuje na pierwotnym karabinku AK-47, nie już powszechnie w tym czasie występującym karabinku AKM wykorzystującym komorę zamkową wykonaną z 1 mm tłoczonej blachy, a nie frezowaną z jednego bloku stali. Co prawda sprawia to, że Zastava M70 jest trochę cięższa od AKM-a, ale za to charakteryzuje się lepszą celnością dzięki sztywniejszej konstrukcji komory zamkowej.