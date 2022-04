Niemiecka firma gotowa dostarczyć czołgi dla Ukrainy. W grę wchodzi nawet 50 Leopardów 1

Armin Papperger, dyrektor generalny Rheinmetall miał jednak zaznaczyć w rozmowie z gazetą, że "niemiecki rząd powinien zezwolić na taką dostawę". Dodał też, że "ukraińscy żołnierze nie powinni mieć żadnych trudności z opanowaniem tych nowych czołgów i mogą zostać przeszkoleni do obsługi Leoparda 1 w ciągu kilku dni".

Leopard 1 to poprzednik używanego obecnie przez Bundeswehrę czołgu podstawowego Leopard 2. Został opracowany w latach 60. XX wieku, a do służby wszedł w 1965 roku. Jak zaznacza serwis Military Today, ten wariant posiada stosunkowo cienki pancerz. "Niemcy oszacowali, że współczesny radziecki czołg T-62 był w stanie przebić przedni pancerz Leoparda 1 z odległości 1800 metrów. Nowszy radziecki czołg T-72 był w stanie przebić go z odległości ponad 3000 metrów".