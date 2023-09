Niemieccy chemicy nie przestrzegali zakazu. Wbrew aliantom prowadzili badania nad śmiercionośnym użyciem gazu

Haber, będący dyrektorem Instytutu Chemii Fizycznej i Elektrochemii Cesarza Wilhelma w Berlinie, był zwolennikiem odroczenia tego pierwszego ataku. Chciał poczekać, aż niemiecka armia będzie miała do dyspozycji większy arsenał bojowego gazu, aby użyć go do "potężnego uderzenia, które natychmiast powaliłoby przeciwników Niemców na kolana" .

To badania Habera finalnie doprowadziły do opracowania Cyklonu B, używanego w czasach nazistowskich do masowych mordów w niemieckich obozach koncentracyjnych. Cyklon B początkowo stosowano do odwszawiania ubrań, skonfiskowanych więźniom przywożonym do niemieckich obozów koncentracyjnych. Jednak szybko okazało się, że ten niezwykle tani w produkcji środek szybciej działał na ludzi, niż na owady.