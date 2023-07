Niemcy nie chcą pomóc Ukrainie. Wolą sprzedać sprzęt do Azji

Jak zauważa jednak portal Bulgarian Military, który powołuje się na niemiecki Bild: " atmosfera gęstnieje, bo rząd federany Niemiec dyskretnie planuje wyeksportować prawie 50 myśliwców Eurofighter do Arabii Saudyjskiej ". Na tę decyzję Berlina mogła przyczynić się zdolność do szczodrego płacenia za samoloty przez kraj z Azji– podkreśla Bulgarian Military.

Powstały w ramach międzynarodowego konsorcjum myśliwiec Eurofighter Typhoon jest konstrukcją w układzie skrzydła delta z usterzeniem kaczki. Taka forma przyczynia się do ich znakomitej manewrowości bez względu na prędkość. Prędkość przelotowa Typhoona to ok. 1,5 Ma bez uzbrojenia i 1,3 Ma z uzbrojeniem. Maksymalnie myśliwiec rozpędza się do 2 Ma.