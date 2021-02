Niemcy jak USA i Izrael. Czołgi Leopard 2 otrzymają aktywny pancerz Trophy

Według informacji przekazanych przez serwis Soldat & Technik, modernizacja ma dotyczyć 18 czołgów. Wartość umowy opiewa na 120 mln euro, z czego 1/3 ma trafić do Rafaela, a 2/3 do KMW. W jej ramach, czołgi znajdujące się w wariancie 2A6A3 zostaną ulepszone do nowego standardu 2A7A1, obejmującego m.in. nowe elementy kadłuba i instalację elektryczną dostosowaną do współpracy z tym systemem.