USA. Śmigłowce Black Hawk trafią do Kolorado? Maszyny są produkowane także w Polsce

- Kolorado wychodzi z drugiego najgorszego roku suszy od 2002 roku. Perspektywy dotyczące bieżącego roku nie są lepsze. Stanowa instytucja odpowiadająca za działania przeciwpożarowe ma nadzieję, że śmigłowce Firehawk pomogą gasić pożary w Kolorado, tak jak miało to miejsce w Kalifornii - czytamy w lokalnym serwisie internetowym "The Gazette".

Zobacz: Globalne ocieplenie kontra alkohol. Ulubione trunki zagrożone [Wideo]

- Każdego roku klienci na całym świecie mówią nam, ilu ludzi udało im się uratować dzięki śmigłowcom Black Hawk - powiedział PAP John Neilson. - Austria słynie z wykorzystywania tych śmigłowców do dostarczania niezbędnego zaopatrzenia do górskich wsi odciętych przez śnieg i lawiny. Polska policja używa BlackHawków do szybkiego reagowania w sytuacjach kryzysowych. Obserwujemy również wykorzystywanie specjalistycznych wersji pn. Firehawk, też produkowanych w Mielcu, które są używane w Kalifornii w akcjach ratujących życie i dobytek. To wytrzymały, wszechstronny i ekonomiczny śmigłowiec, który jest w stałej produkcji i zainteresowanie nim ciągle rośnie - dodał.