Niedawno je kupiliśmy. Koreańskie samoloty ćwiczą w Polsce

Zamówione w minionym roku lekkie płatowce to dla polskiego podatnika wydatek rzędu 3 mld dolarów. Defence24 przypomina, że za kwotę 700 mln dolarów zakupiono 12 szkoleniowych egzemplarzy w najlepszej wersji GF (Gap Filler), a łącznie do Polski ma trafić 48 samolotów. Dostawy spolonizowanej wersji FA-50PL zaplanowano na lata 2025-2028 .

23 BLT, gdzie szkolą się polscy piloci to baza, do której trafią nowe samoloty. Wcześniej armia przechowywała tam myśliwce MiG-29. Przypominamy możliwości maszyn, których ćwiczenia mogą obserwować mieszkańcy podwarszawskich miejscowości.

Historia tych lekkich samolotów bojowych sięga końcówki lat 90. ubiegłego wieku, kiedy to rozpoczęto pracę nad FA-50. Pierwsze prototypy opuściły koreańską fabrykę w 2006 r., natomiast pierwszy oblot nastąpił pięć lat później, w 2011 r. Kolejne dwa lata później rozpoczęto dostawy dla sił powietrznych w Korei Południowej.

Warto podkreślić, że FA-50 nie ma takich możliwości bojowych jak F-16 – co wyjaśniała dziennikarka WP Karolina Modzelewska. Jest to jednak nadal sprzęt o licznych zaletach, który sprawdzi się do ataku na mniej skomplikowane cele.