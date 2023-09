Niebywałe, co zrobili Ukraińcy. Powinien to widzieć każdy rosyjski żołnierz

Istotnym szczegółem, na który należy zwrócić uwagę na filmie jest precyzja pilota bezzałogowca . Ukraińcy postanowili w możliwie bezpieczny sposób sprawdzić, czy w obserwowanym lesie ukrywają się rosyjscy żołnierze. Aby uniknąć ryzyka bezpośredniego starcia z przeciwnikiem, do zwiadu wykorzystano dron kamikadze.

Pierwsze chwile lotu ukraińskiego drona były przeznaczone na upewnienie się, czy przeciwnik nie spróbuje zestrzelić maszyny bronią strzelecką. Kiedy lot nad lasem okazał się bezpieczny, pilot postanowił obniżyć lot i skierować się w stronę bunkra. To w tym miejscu mogli ukrywać się rosyjscy żołnierze przed potencjalnym zagrożeniem.

Z nagrania nie wynika, czy wewnątrz skrywały się wojska przeciwnika, czy może obiekt był całkowicie pusty. Ukraiński dron eksplodował bowiem w środku bunkra, niszcząc tym samym całą konstrukcję. Co ważne, wojska obrońców chwilę po ataku dronem kamikadze przejęły pełną kontrolę nad lasem . W akcji przejęcia obszaru nie ucierpiał więc żaden żołnierz strony ukraińskiej, a przy tym nie wykorzystano żadnego ciężkiego sprzętu pancernego.

Akcja z obwodu ługańskiego jest kolejną, która udowadnia, że drony stały się kluczowym elementem wojny. Ich popularność wynika w dużej mierze z faktu, że stanowią one trudne do zidentyfikowania (oraz zniszczenia) obiekty, które na wielu radarach są zwyczajnie pomijane. Nie bez znaczenia pozostaje też ich skuteczność. Niewielki bezzałogowiec może dosięgać cele nawet w trudnych przestrzeniach, a oprócz tego – może wywołać szereg zniszczeń za sprawą przymocowanych do konstrukcji granatów lub pocisków moździerzowych.