Pentagon opublikował trwające 38 sekund nagranie, na którym według niego widać pilota chińskiego myśliwca J-11, zbliżającego się na odległość trzech metrów do amerykańskiego bombowca B-52 Stratofortress . Departament Obrony USA stwierdził, że pilot "leciał w niebezpieczny i nieprofesjonalny sposób", a także "wykazał się kiepskimi umiejętnościami lotniczymi, zbliżając się do samolotu z niekontrolowaną nadmierną prędkością". Dodał też, że pilot chińskiego myśliwca "nie był świadomy tego, jak blisko był spowodowania kolizji".

USA nie zamierza jednak rezygnować z lotów w regionie. Pentagon podkreślił: "Stany Zjednoczone będą nadal latać, żeglować i działać – bezpiecznie i odpowiedzialnie – wszędzie tam, gdzie pozwala na to prawo międzynarodowe". Podczas incydentu, do którego doszło we wtorek, 25 października myśliwiec J-11 zbliżył się do B-52. Pomimo tego, że pomiędzy maszynami istnieje spora dysproporcja rozmiarów, kolizja między nimi mogłaby doprowadzić do katastrofalnych skutków.