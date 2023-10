Amerykanie odtajnili nagrania. Widać na nich, co Chińczycy robili w powietrzu

Zdjęcia i nagrania zostały udostępnione przed publikacją raportu o rozwoju sytuacji militarnej i bezpieczeństwa z udziałem Chińskiej Republiki Ludowej za rok 2023, znanego jako "China Military Power Report (CMPR)". Zdaniem Departamentu Obrony USA materiały podkreślają "kluczowe ustalenia zawarte w nadchodzącym dokumencie o rosnącej tendencji do stosowania przymusu i ryzykownych zachowań operacyjnych przez ChAL-W od jesieni 2021 r.". Większość z nich przedstawia chińskie myśliwce zbliżające się na niewielką odległość do amerykańskich maszyn. Podczas jednego z takich incydentów chiński myśliwiec znajdował się w odległości zaledwie 100 metrów.

Część "lekkomyślnych manewrów" była realizowana z udziałem myśliwców Shenyang J-11 oraz Shenyang J-16 . Pierwsza ze wspomnianych maszyn to dwusilnikowy myśliwiec odrzutowy, wzorowany na rosyjskich Su-27, który może latać z prędkością sięgającą 2500 km/h. Ta jednoosobowa maszyna jest uzbrojona m.in. w działko automatyczne GSz-30-1 kal. 30 mm. Na jego wyposażeniu można też znaleźć niekierowane pociski rakietowe, bomby kastowe oraz pociski PL-15 i Wympieł R-77. Zasięg J-11 szacuje się na ok. 3500 km.

Shenyang J-16 jest z kolei zaawansowaną wersją J-11, bazującą na Su-30 i wyposażoną w rodzimą elektronikę. W myśliwcu zamontowano dwa silniki turbowentylatorowe FWS-10. Maszyna może latać z prędkością sięgającą 2450 km/h na maksymalnym pułapie ponad 17 km. Jej zasięg to 3,9 tys. km. Myśliwce J-16 są seryjnie produkowane od 2012 r. PLA przyjęła je do służby w 2013 r., a jak zaznacza serwis Miliatary Today, do 2019 r. w służbie było co najmniej 128 myśliwców J-16.