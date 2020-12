Niebezpieczne zabawki erotyczne? Eksperci ostrzegają przed cyberpułapkami

Rok 2020 zmusił większość z nas do większej aktywności w sieci. To przekłada się na rosnące zagrożenia ze strony cyberprzestępców. Raport ESET przedstawia największe zagrożenia, wśród których wysoką pozycję zajmują luki bezpieczeństwa w zabawkach erotycznych.

Eksperci ds. cyberbezpieczeństwa ESET w raporcie "Trendy w cyberbezpieczeństwie 2021" przedstawili swoje prognozy na temat bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni w nadchodzącym roku. Zwracają uwagę na kilka zagrożeń, które czyhają nawet w sferze gadżetów erotycznych.

Cyberataki w pandemii koronawirusa

Pandemia koronawirusa przyczyniła się do tego, że znacznie więcej osób pracuje teraz zdalnie. Odejście od pracy w biurach przyniosło korzyści pracownikom, ale także naraziło sieci firmowe na ataki, zwracają uwagę eksperci ESET.

Eksperci są zdania, że nawet po złagodzeniu obostrzeń w związku z pandemią, wiele firm pozostanie w trybie pracy zdalnej, ponieważ ten model dobrze się sprawdza. Jednak postęp w cyfryzacji wiąże się również ze zwiększoną liczbą cyberataków. Te są "zagrożeniem dla organizacji, a firmy muszą tworzyć odporne zespoły i systemy informatyczne, aby unikać finansowych i wizerunkowych konsekwencji takich ataków", dodaje Jake Moore, specjalista ds. bezpieczeństwa ESET.

Ransomware coraz groźniejszy

Ataki ransomware są wciąż groźne, a przestępcy - coraz kreatywniejsi, by zmusić swoje ofiary do płacenia okupów. Według specjalistów ten typ ceberprzestępstw będzie coraz popularniejszy w 2021 roku. I chociaż firmy działają szybko i zdecydowanie, by ukrócić działania przestępców, to hakerzy zwykle dysponują "planem B". "Oni także muszą być elastyczni i nie mogą polegać tylko na jednym mechanizmie ataku", tłumaczą eksperci.

Luki bezpieczeństwa w zabawkach erotycznych

Coraz większa liczba inteligentnych zabawek erotycznych sprawia, że stają się one atrakcyjnym celem dla cyberprzestępców. Eksperci ESET zwrócili uwagę na to, że w czasie pandemii COVID-19 mocno wzrosło zainteresowanie tego typu gadżetami, a to sprawia, że niebezpieczeństwo cyberataków również jest poważniejsze.

- Era inteligentnych zabawek erotycznych dopiero się zaczyna. Innowacje na tym rynku to np. modele z funkcjami VR (Virtual Reality) czy sex-roboty bazujące na technologii sztucznej inteligencji, wyposażone w kamery, mikrofony i możliwość analizy głosu - podaje Cecilia Pastorino, badaczka ds. bezpieczeństwa ESET.

- Jak wielokrotnie udowodniono, bezpieczny rozwój wszelkich rozwiązań i świadomość społeczna będą kluczem do zapewnienia ochrony wrażliwych danych. Jako eksperci ds. cyberbezpieczeństwa, zalecamy konsumentom, aby byli świadomi i wymagali, także od dostawców tego typu rozwiązań najlepszych praktyk, zapewniających utrzymanie pełnej kontroli nad ich intymnością w cybernetycznym świecie - dodaje.

Eksperci zwracają również uwagę, że rosnąca liczba coraz bardziej zaawansowanych przestępstw cybernetycznych to poważny problem. Przestępcy coraz lepiej kierunkują swoje ataki, co nasili się w nadchodzącym czasie. Z tego powodu kluczowe jest rozwijanie metod, które zapobiegną cyberatakom, jeszcze zanim one nastąpią.