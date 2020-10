Koronawirus korzystnie wpływa na branżę erotyczną. Zaskakuje zwłaszcza jedna kategoria

Pandemia koronawirusa przybiera na sile na całym świecie, a WHO ostrzega, by władze nie podejmowały pochopnej decyzji o ponownym lockdownie. Eksperci zwrócili uwagę przede wszystkim na to, że ograniczenia wpływają niekorzystnie na lokalnych przedsiębiorców oraz przynoszą negatywne skutki dla wielu branż (np. turystycznej).