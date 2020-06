Niebezpieczne ulewy i burze a susza. "Choć pada, to są w Polsce miejsca, gdzie susza trwa"

W większości regionów Polski mieszkańcu musieli zmierzyć się z intensywnymi opadami oraz burzami. Ulewa w Warszawie szybko została opanowana, jednak na południu Polski doszło do licznych zniszczeń . IMGW ostrzega, że w najbliższych dniach sytuacja nie ulegnie poprawie i należy przygotować się na niebezpieczną sytuację pogodową .

- To, że pada od kilku dni - nie oznacza, że zagrożenie suszą całkiem minęło. Musimy pamiętać, że susza ma kilka wymiarów - mówimy o suszy atmosferycznej (gdy nie pada), ale też o glebowej, gdy wilgotność ziemi nie jest wystarczająca. I choć pada, to jednak są w Polsce miejsca, gdzie susza trwa - wyjaśnia.

Naukowiec zwraca również uwagę na to, że nawet przy intensywnych opadach deszczu możemy mieć do czynienia z suszą, jeśli woda zbyt szybko spływa do rzek i morza. Dodaje również, że ulewy i burze, z którymi teraz się zmagamy, są doskonale znane naukowcom.