Niebezpieczna pogoda w całym kraju. IMGW zaleca najwyższą ostrożność

W całym kraju należy spodziewać się silnych wiatrów, które mogą stanowić "zagrożenie dla zdrowia i życia". IMGW zaleca najwyższą ostrożność i ostrzega, że w następnych dniach niekorzystne warunki mogą się utrzymać.

Chociaż dzisiaj, 12 marca będzie ciepło i temperatura w wielu częściach kraju będzie dochodzić nawet do 16 stopni Celsjusza, to IMGW ostrzega, że należy spodziewać się niebezpiecznych wichur, których prędkość będzie dochodzić do 130 km/h.