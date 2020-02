Niebezpieczna pogoda. Silny wiatr i złe warunki na drogach. IMGW wydaje ostrzeżenia

Pogoda przez najbliższe dni minie pod znakiem silnych wiatrów i złych warunków na krajowych drogach. W związku z niebezpiecznymi prognozami Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej podjął decyzję o wydaniu ostrzeżeń pierwszego stopnia.

Środa 12 lutego przywitała Polaków wichurami i niższymi niż wczoraj temperaturami. Najsilniejsze porywy wiatru odnotowano dziś na Śnieżce (126 kilometrów na godzinę), na Kasprowym Wierchu (72 kilometry na godzinę) oraz w Łebie (65 kilometrów na godzinę). Niebezpieczna pogoda skłoniła IMGW do wydania ostrzeżeń pierwszego stopnia. Alerty obowiązują w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, mazowieckim, lubuskim, łódzkim, warmińsko-mazurskim (do godziny 20:00) oraz w dolnośląskim (do godziny 17:00).