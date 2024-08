Nie widziano ich od blisko 12 tys. lat. Odkrycie zaniepokoiło naukowców

Prof. Jeremy Shakun z Boston College, jeden z autorów badania, którego wyniki ukazały się na łamach czasopisma "Science", stwierdził: "Mamy mocne dowody na to, że te lodowce są teraz mniejsze niż kiedykolwiek w ciągu ostatnich 11 000 lat". Zespół naukowców doszedł do tych wniosków, analizując próbki pobrane z gór. Eksperci poszukiwali w nich dwóch rzadkich izotopów – berylu-10 i węgla-14, które pojawiają się na powierzchni skał, gdy są one wystawione na promieniowanie kosmiczne.