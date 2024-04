Klimat jednak się nie ochłodzi. PIG się wycofuje

Wtorkowe wyjaśnienia PIG zostały opublikowane na stronie internetowej tej instytucji naukowej. Dotyczyły one materiału, który został przekazany PAP w związku z obchodami Dnia Ziemi, które miały miejsce 22 kwietnia. W opublikowanym w niedzielę materiale na podstawie informacji przekazanych przez PIG, stwierdzono, że ocieplenie klimatu osiągnie szczyt prawdopodobnie pod koniec bieżącego stulecia, a następnie nastąpi kolejne ochłodzenie.

"Zdanie "Ocieplenie klimatu osiągnie maksimum prawdopodobnie pod koniec tego stulecia, po nim rozpocznie się kolejne ochłodzenie" jest jedynie spekulacją naukową autora tekstu. Nie jest to zgodne z ustaleniami IPCC" - oświadczył PIG.

PIG wskazał we wtorek, że to stwierdzenie nie jest potwierdzone naukowo. "Nie powinno w takiej formie zostać przekazane do PAP, stoi w sprzeczności z dotychczasowymi ustaleniami nauki w tej sprawie" - podkreślił PIG.