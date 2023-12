Nie tylko w Ukrainie. Rosyjski samolot został zniszczony w Afryce

Czterosilnikowy Ił-76 to radziecka konstrukcja, której produkcję rozpoczęto w 1974 roku. Do dziś powstało około tysiąc tych maszyn, które zaliczają się do jednych z najpopularniejszych samolotów transportowych. Powstają one w wersji cywilnej oraz wojskowej, która jest odrobinę dłuższa i wyposażona w ogonowe działko automatyczne GSz-23L o kalibrze 23 mm.