Polscy polarnicy świętują na krańcach Ziemi. "Daje nam to namiastkę domu"

Obydwie placówki - Polska Stacja Polarna Hornsund im. Stanisława Siedleckiego oraz Polska Stacja Antarktyczna im. Henryka Arctowskiego, należą do Instytutu Geofizyki PAN i Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN. Hornsund mieści się na Spitsbergenie i jest oddalony o blisko trzy tysiące kilometrów od Warszawy, a Arctowski na Wyspie Króla Jerzego, znajdujący się prawie 15 tys. km od stolicy Polski.

- Niezwykłość miejsca, sam fakt, że jest się tak daleko od kraju, wpływa na to, że polarnicy - mimo swoich różnych przekonań religijnych, praktykowania tradycji lub nie - mają zwykle silną potrzebę celebracji świąt, bo to daje nam namiastkę domu - powiedziała PAP Dagmara Bożek z Instytutu Geofizyki PAN, popularyzująca polską polarystykę, uczestniczka 35. i 40. wyprawy polarnej na Spitsbergen i do stacji Arctowskiego.