Nie dotrzymają słowa danego Ukrainie. Brakuje pocisków artyleryjskich

Jak relacjonowała agencja Reutera, Kułeba zaapelował o większą współpracę pomiędzy przemysłami obronnymi Ukrainy i państw NATO, tak by zapewnić Ukrainie dostawy uzbrojenia potrzebnego jej do odparcia agresji rosyjskiej. "Musimy stworzyć wspólną euroatlantycką przestrzeń przemysłu obronnego" - ocenił minister.

W marcu br. Unia Europejska zobowiązała się do dostarczenia Ukrainie w ciągu 12 miesięcy 1 mln pocisków artyleryjskich. Pod koniec października br. agencja Bloomberga poinformowała, że dotychczas Kijów otrzymał ok. 300 tys. pocisków. W listopadzie br. minister obrony Niemiec Boris Pistorius oświadczył, że plan zakładający dostarczenie 1 mln pocisków artyleryjskich do wiosny 2024 r. nie powiedzie się z powodu niewystarczających mocy produkcyjnych.