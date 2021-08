Nie dbajmy o zieleń miejską. Tak będzie lepiej dla wszystkich

W obliczu zmian klimatycznych ważne jest, by szukać wszelkich rozwiązań pozwalających na przeciwdziałanie zanieczyszczeniom środowiska. Swobodnie rosnąca zieleń miejska nie tylko oczyszcza powietrze, ale zapobiega także suszom. Są to kwestie, na których powinno zależeć każdemu. Wobec tego warto rozważyć ograniczenie koszenia także prywatnych trawników, jeśli nie utrudni to korzystania z nich.