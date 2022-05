Nawet 9 mln ofiar rocznie. Wszystko przez zanieczyszczenie środowiska

Wyniki badań prowadzonych na zlecenie organizacji Global Alliance on Health and Pollution z siedzibą w Szwajcarii zostały opublikowane na łamach The Lancet. Wynika z nich, że zanieczyszczenia środowiska odpowiadają za ok. 15 proc. wszystkich zgonów na świecie. Podobne badania były prowadzone już w 2015 roku, jednak od tego czasu znacząco zmieniła się struktura zanieczyszczeń środowiska.