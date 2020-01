WP Tech Poczta WP Pilot Program TV Menu Wiadomości

Wiadomości Mobile

Mobile Internet

Internet Militaria

Militaria Technologie i nauka

Technologie i nauka Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Wiadomości Mobile Internet Militaria Technologie i nauka Wideo Najnowsze Popularne Wiadomości + 2 nowotwórrak Karolina Modzelewska 3 godziny temu Naukowcy znaleźli sposób na wydłużenie życia. W zdrowiu i dobrej formie Kilka prostych zmian, które może wprowadzić każdy z nas, pozwoli na wydłużenie życia. W przypadku kobiet o 10 lat, a mężczyzn o 7 lat. Tak wynika z ostatnich badań opublikowanych na łamach czasopisma naukowego "British Medical Journal". Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Proste sposoby na długowieczność. (East News, Fot: Iris Woldt) Amerykańscy badacze przez 20 lat prowadzili obserwacje wśród 111 tys. obywateli USA. Ich wyniki wskazują, że zdrowy styl życia może znacząco wydłużyć nasze życie. To nie jedyna zaleta takiego podejścia. Wśród innych plusów zmiany nawyków na zdrowsze jest szansa uniknięcia niektórych chorób bądź opóźnienie ich rozwoju. Dodatkowo nawet w przypadku zachorowania na raka, cukrzycę czy chorobę sercowo-naczyniową zwiększają się szanse na skuteczne leczenie. Prosty sposób na długie i zdrowe życie Dr Frank Hu z Harvard School of Public Health w Bostonie, będący jednym z głównych twórców badania uważa, że takie efekty można osiągnąć, przestrzegając pięciu podstawowych zasad zdrowego stylu życia. Hu zalicza do nich zakaz palenia papierosów, konieczność przestrzegania zbilansowanej diety (z mniejszą ilością mięsa i większą ilością produktów roślinnych bogatych w błonnik), aktywność fizyczną (minimum 30 minut dziennie), ograniczenie alkoholu, a także unikanie nadwagi i otyłości. Życie bez problemów zdrowotnych Naukowcy ustalili, że kobiety w wieku 50 lat, które stosują się do wymienionych zasad, mogą przeżyć jeszcze 34 lata bez nowotworów, cukrzycy czy chorób sercowo-naczyniowych. Z badania wynika również, że bez różnego rodzaju schorzeń mogą żyć 10 lat dłużej, niż ich rówieśniczki. Chodzi tutaj o kobiety, które nie prowadziły zdrowego trybu życia. W przypadku mężczyzn wyniki są nieco gorsze, chociaż wciąż imponujące. 50-latkowie mogą przeżyć jeszcze 31 lat bez problemów zdrowotnych, stosując zdrową dietę. Jest to 7 lat dłużej niż wśród osób, które lekceważą zasady zdrowego trybu życia. Wyniki badań dowodzą również, że największy wpływ na długość życia bez chorób ma palenie papierosów i otyłość. Ulega znacznemu skróceniu u osób palących co najmniej 15 papierosów dziennie i mających wskaźnik masy ciała BMI powyżej 30 pkt. Nadwaga i otyłość powoduja wzrost ryzyka zachorowania aż na 13 rodzajów nowotworów np. raka piersi, wątroby czy jelita grubego. Polub WP Tech 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne