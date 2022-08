Naukowcy z ważnym apelem do plażowiczów. Poszukują morszczyna pęcherzykowatego

Apel Instytutu Oceanologii PAN został zamieszczony na oficjalnym koncie instytucji na Facebooku. Ze wpisu można dowiedzieć się, że morszczyn pęcherzykowaty (Fucus vesiculosus) dawniej był pospolitym morskim glonem, który można było spotkać w różnych częściach polskiego wybrzeża. Niestety z biegiem czasu to się zmieniło. Instytucja przypomina, że w latach 1970-tych morszczyn pęcherzykowaty był rabunkowo eksploatowany razem z widlikiem (jest to glon obficie występujący w Bałtyku). Dodatkowo na jego populację negatywnie wpływały występujące zanieczyszczenia .

Te czynniki sprawiły, że morszczyn zaczął znikać z naszego wybrzeża, a "ostatni udokumentowany, rosnący okaz widziano w 1976 r. pod Gdynią na starej torpedowni". Od tego momentu na polskim wybrzeżu co jakiś czas pojawiały się fragmenty morszczynu, ale jaki informuje Instytutu Oceanologii PAN, były to glony pochodzące z Bornholmu i z Rugii. W 2004 roku morszczyna pęcherzykowatego objęto ochroną gatunkową. Podjęto też próby jego reintrodukcji w Zatoce Puckiej, ale nie przyniosły one pożądanych rezultatów i nie udało się odtworzyć gatunku. Nie jest to dobra wiadomości, bo morszczyn pęcherzykowaty pełni wiele istotnych funkcji w ekosystemie Bałtyku, co instytucja szczegółowo wyjaśniła na Facebooku.