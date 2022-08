Minęło już 12 lat. Wyciek ropy naftowej z platformy Deepwater Horizon wciąż daje o sobie znać

Jak wskazuje portal Sciencealert mimo desperackich prób oczyszczenia Zatoki Meksykańskiej z ropy to dużo pozostało niezebrane, a niektóre chemikalia służące do jej neutralizacji były bardziej szkodliwe dla środowiska niż sama ropa. Część związków zawartych w ropie wyparowała pod wpływem światła słonecznego, część się rozpuściła lub została zmieniona przez działalność bakterii morskich. Niestety sporo składowych zmieniło się w lepką nierozpuszczalną maź, która do dziś zalega na bagnach u wybrzeża Zatoki Meksykańskiej.