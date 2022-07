Naukowcy w CERN otwierają "portal do piekła"? To nowa teoria spiskowa

Naukowcy z Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN) po trzyletniej przerwie ponownie uruchomili w kwietniu swój akcelerator cząstek – największy i najpotężniejszy na świecie – aby zbadać ciemną materię, która według powszechnych twierdzeń "stanowi znaczną część wszechświata" – donosi Washington Post. Wielki Zderzacz Hadronów przeszedł naprawy i modernizacje, a naukowcy planują wykorzystać go do zderzenia ze sobą protonów, by dowiedzieć się więcej o pochodzeniu wszechświata.

Mimo to użytkownicy mediów społecznościowych sugerują, że maszyna ma inne przeznaczenie – zauważa serwis USA Today. Post na Facebooku udostępniony na początku lipca pokazuje filmik z TikToka kobiety, która twierdzi, że naukowcy z CERN używają maszyny do otwierania drzwi dla demonów.

"Jeśli nie wiecie o CERN, jest to demoniczna/zła maszyna, która otwiera portale do innych wymiarów/piekła/innych światów duchowych (nie do nieba lub na łono Abrahama) i sprowadza demony, złe duchy/siły Księstwa Najwyższego Zła do naszego świata/wymiaru" – napisano w poście. Podobne publikacje zgromadziły setki interakcji na TikToku, Facebooku czy Twitterze.