Naukowcy uczą sztuczną inteligencję myśleć. Ma umieć wyobrażać sobie rzeczy, których nie widziała

Wspomniane aspekty prowadzą nas w jednym kierunku. Naukowcy dążą do sprawienia, by sztuczna inteligencja była bliższa człowiekowi. Na bazie szkolenia algorytmów chcą sprawić, by program był w stanie niejako myśleć czy wyobrażać sobie coś, co nie zostało mu dotychczas przedstawione. Sposób wizualizacji, którym charakteryzuje się ludzkie myślenie, jest na tyle złożony, że maszyna nie potrafi go samodzielnie odtworzyć.