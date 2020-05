Naukowcy stworzyli ludzko-mysią hybrydę. Ma w sobie 4 proc. ludzkich komórek

Ludzko-mysia hybryda została wyhodowana przez zespół badaczy ze State University of New York w Buffalo i Roswell Park Comprehensive Cancer Center. Naukowcy posłużyli się nowatorską metodą odmładzania ludzkich komórek macierzystych. Dzięki niej stworzyli 14 mysich embrionów. Znaczna część z nich miała aż 4 proc. ludzkich komórek. To zdecydowanie wyższy odsetek niż kiedykolwiek wcześniej udało się osiągnąć. Wcześniej tworzone hybrydy miały poniżej 0,2 proc. ludzkich komórek.