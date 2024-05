Naukowcy rozwiązali jedną z zagadek piramid. Wskazówki kryła starożytna rzeka

Piramidy zaliczane są do jednych z najbardziej tajemniczych budowli świata. Naukowcy do dzisiaj zastanawiają się, w jaki sposób starożytni Egipcjanie byli w stanie transportować ogromne, głównie wapienne bloki, służące do ich tworzenia. Wydaje się, że najnowsze badania, które ukazały się na łamach czasopisma "Communications Earth & Environment", przybliżają nas do rozwiązania tej zagadki.