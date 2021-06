Naukowcy ostrzegają przed poważnym wyzwaniem. Zagrożone ekosystemy oceaniczne

Wzrost kwasowości oceanów zagraża globalnemu łańcuchowi pokarmowemu. Jeśli dojdzie do jego załamania, ludzkość stanie w obliczu wielu wyzwań. Jednym z nich jest brak żywności, co według ekspertów może doprowadzić nawet do naszej całkowitej zagłady w zaledwie kilku dekad. Dlaczego tak się stanie? Niewielki wzrost kwasowości spowodowany przez dwutlenek węgla rozpuszcza kalcyt magnezowy i aragonit, formy węglanu wapnia, z których składa się 50 proc. wszystkich organizmów morskich, w tym plankton i rafy koralowe.