Naukowcy ostrzegają – kiedyś spłoną nawet lasy znajdujące się na mokrych i wilgotnych obszarach

W ciągu tych 100 000 lat nawet mokre i wilgotne regiony płonęły, a w konsekwencji planeta straciła od 30 do 40 proc. lasów, jak wynika z badań opublikowanych we wtorek w czasopiśmie " Nature Geoscience". Teraz scenariusz może się powtórzyć, ze względu na zachodzące zmiany klimatu .

Pożary są poważnym zagrożeniem dla naszej planety

Organiczne ścieki z nawozów gromadzą się w oceanach i rzekach, co prowadzi do szkodliwego wykwitu glonów i nagromadzenia węgla. Tymczasem gazy cieplarniane uwalniane ze spalania paliw kopalnych ogrzewają planetę. Zachodzące zmiany odzwierciedlają warunki sprzed 90 mln lat, co sugerują badania naukowców z University of Colorado Boulder.