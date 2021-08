Naukowcy opracowują "mikroziarna". Pomogą osobom z urazami mózgu

Kolejnym wyzwaniem było opracowanie zewnętrznego węzła komunikacyjnego, który odbiera sygnały z tych maleńkich chipów. Urządzenie przypomina cienki plaster, wielkości odcisku kciuka, który mocuje się na skórze głowy. Działa on jak miniaturowa wieża telefonii komórkowej, wykorzystująca protokół sieciowy do koordynowania sygnałów z neuroziaren, z których każdy ma swój własny adres sieciowy. Plaster dostarcza również bezprzewodowo zasilanie do mikrochipów, które są zaprojektowane do działania przy minimalnym zużyciu energii elektrycznej.