Naukowcy odkrywają "zapomniany" kontynent. Poznajcie Bałkanatolię

Bałkanatolia, bo tak nazwano pradawny ląd, miał leżeć pomiędzy Europą, Azją i Afryką. Z badania, które opublikowano na łamach Earth-Science Reviews wynika, że około 50 mln lat temu był to wielki archipelago odizolowany od sąsiednich kontynentów. W wyniku spadającego poziomu mórz, rosnących pokryw lodowych Antarktyki oraz zmian tektonicznych Bałkanatolia połączyła się ok. 40-34 mln lat temu z Europą Zachodnią.

W ten sposób pradawny kontynent utworzył pomost lądowy, który umożliwił ssakom azjatyckim skolonizowanie południa Europy. Zdaniem autorów badania wydarzenie to może mieć wpływ na wielkie wymieranie w eocenie, które nastąpiło ok. 33 mln lat temu.

Naukowcy przeanalizowali skamieniałości w Turcji (Büyükteflek), dochodząc do wniosku, że pochodziły one sprzed ok. 38-35 milionów lat i należały do fauny o wyraźnie azjatyckim pochodzeniu.