Naukowcy chcą stworzyć kosmiczny "parasol". Ma pomóc w walce z globalnym ociepleniem

Naukowcy uważają, że stworzenie gigantycznego, kosmicznego "parasola", który pomógłby w walce z kryzysem klimatycznym, jest możliwe. Co więcej, zespół ekspertów kierowany przez profesora fizyki z Asher Space Research Institute i dyrektora Technion-Israel Institute of Technology Yorama Rozena przekonuje, że jest gotowy do zbudowania prototypu, donosi The New York Times. Wyzwaniem będzie jednak jego rozmiar. Aby spełniał swoją funkcję, kosmiczny "parasol" musiałby przypominać wielkością Argentynę.