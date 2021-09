Naukowcy chcą rozjaśnić chmury i zatrzymać ocieplenie klimatu

Naukowcy z University of Washington, Palo Alto Research Center i Pacific Northwest National Library połączyli siły, aby stworzyć inicjatywę, którą nazywają Projektem Rozjaśniania Chmury Morskiej (MCB - Marine Cloud Brightening). Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na blogu University of Washington, jest to "otwarta, międzynarodowa współpraca naukowców zajmujących się atmosferą", ukierunkowana na sprawdzenie potencjału wykorzystania jaśniejszych chmur morskich w celu chłodzenia Ziemi.