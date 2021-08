W każdej sekundzie wyrzucamy 92 kg żywności. Polacy marnują żywność na potęgę

Wiele produktów, które znajdują się w naszej lodówce, można poddać obróbce i sprawić, że dłużej zachowają świeżość. Zwraca na to uwagę Anna Urbańska, koordynatorka kampanii edukacyjnej #rePETujemy. Urbańska wyjaśnia: - Często nie wiemy, że wiele części warzyw po odpowiedniej obróbce jest jadalnych i wyrzucamy je do kosza. Jest mnóstwo przepisów pokazujących, że np. z liści rzodkiewki możemy sporządzić pyszne pesto, a liście kalafiora po przesmażeniu doskonale smakują w połączeniu z makaronem. Nasze postawy proekologiczne możemy kształtować każdego dnia, a domowe kuchnie też są do tego znakomitym miejscem. To od nas samych zależy, czy będziemy przyczyniać się do zwiększania skali marnowania jedzenia i tym samym degradacji środowiska.