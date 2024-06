Naukowcy byli w błędzie? Myśleli, że coś takiego jest niemożliwe na Marsie

Naukowcy zaskoczyli świat nauki odkryciem nieoczekiwanych śladów szronu na szczytach Marsa, szczególnie w jego najwyższych punktach - wulkanach regionu Tharsis, donosi IFL Science. Co ciekawe, ten szron to nie zamarznięty dwutlenek węgla, który jest powszechnie spotykany na Czerwonej Planecie, ale prawdziwy szron wodny. Eksperci z University of Bern i Brown University uważają, że odkrycie rzuca nowe światło na nasze rozumienie Czerwonej Planety.