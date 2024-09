Naukowcy alarmują. Największy organizm na Ziemi jest zagrożony

"Pando" (z łaciny "rozprzestrzeniam się") znajduje się w stanie Utah. Na pierwszy rzut oka wygląda jak las złożony z pojedynczych drzew o charakterystycznej białej korze i małych liściach, które poruszają się nawet przy najlżejszym wietrze. W rzeczywistości to 106-akrowy kompleks klonów osiki drżącej, który składa się z 47 tys. genetycznie identycznych łodyg, wyrastających z jednej, połączonej sieci korzeni.

Naukowcy oszacowali, że roślina waży około 6000 ton metrycznych, co czyni ją największym pojedynczym organizmem na Ziemi pod względem masy.

Cały ekosystem opiera się na tym, że kompleks Pando pozostaje zdrowy. Co prawda jest on chroniony przez Służbę Leśną Stanów Zjednoczonych (US National Forest Service) i nie grozi mu wycinka, istnieje ryzyko jego zniknięcia z powodu kilku innych czynników.