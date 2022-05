Następca kultowego An-225. Ukraina chce zbudować Mrija-2

Prezydent Ukrainy podczas internetowego spotkania z ukraińskimi studentami zaznaczył, że koszt budowy nowego An-225 może wynieść nawet 800 mln dolarów (wcześniej pojawiały się głosy, że będzie to koszt 3 mld dolarów). Dodał też, że jego stworzenie to nie kwestia pieniędzy, a kwestia ambicji, zwłaszcza że nowa Mrija ma zostać zadedykowana ukraińskim pilotom, którzy zginęli w obronie swojego kraju od czasu rozpoczęcia rosyjskiej inwazji 24 lutego, jak informuje The War Zone .

Serwis The War Zone dotarł do Ołeksandra Halunenko, pierwszego pilota legendarnego An-225, który był zaangażowany w projektowanie samolotu. Podczas rozmowy Halunenko odniósł się do planów budowy nowej maszyny. Jego zdaniem, będzie to zupełnie inny samolot. W oryginalnym An-225 w większości wykorzystano systemy wykonane w ówczesnym Związku Radzieckim. W Mrija-2 będą musiały zostać zastąpione przez systemy europejskie, amerykańskie lub inne, na co zwraca uwagę pilot. Jego zdaniem nowy samolot zewnętrznie może przypominać pierwowzór, ale wnętrze będzie zupełnie inny. Dodatkowo będą potrzebne liczne testy sprawdzające możliwości i wytrzymałość maszyny.