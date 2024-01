NASA prosi o uspokojenie. "Zagubiona" asteroida nie jest zagrożeniem

Biorąc pod uwagę zebrane dane, to gdyby asteroida 2007 FT3 uderzyła w Ziemię, wyzwoliłaby energię równą wybuchowi 2,6 miliarda ton trotylu. Dla porównania asteroida, która spowodowała katastrofę Tunguską, wyzwoliła moc zaledwie od 15 do 50 milionów ton trotylu. NASA jednak uspokaja, gdyż nawet jeśli asteroidy obecnie nie widać, to znana jest jej trajektoria, która obecnie jest uważnie obserwowana.