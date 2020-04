NASA: Oglądaj na żywo start Sojuza. Astronauci lecą na Międzynarodową Stację Kosmiczną [Wideo]

Mimo pandemii COVID-19, NASA nie wstrzymuje wszystkich swoich planów. 9 kwietnia, zgodnie z planem staruje kolejny lot na na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Będzie to trzeci start dla Cassidy i Ivanishin oraz pierwszy dla Vagnera. Start zaplanowany został na godz. 9:00 czasu polskiego i możecie go oglądać na żywo na wideo poniżej:

Nowi członkowie załogi zadokują do modułu serwisowego stacji i dołączą do dowódcy 62 Ekspedycji - Olega Skripochki z Roscosmos i inżynierów lotniczych NASA Andrew Morgana i Jessiki Meir, by zmienić obecną ekipę ISS. Ci ostatni zakończą swoją misję i powrócą na Ziemię 17 kwietnia rakietą Sojuz MS-15 wraz z próbkami komórek roślinnych i innych materiałów biologicznych, które zostaną poddane badaniom na Ziemi.