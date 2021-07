NASA poszuka wody na Księżycu. Misja z myślą o kolonizatorach

Misja łazika VIPER ma trwać sto dni. W tym czasie będzie on wykonywał wiele odwiertów w promieniu 100 kilometrów. Wykonana przez urządzenie analiza pozwoli na określenie, w którym miejscu najkorzystniej jest wybudować pierwszą bazę dla kolonizatorów. Aby to ocenić, niezbędne jest odnalezienie miejsca z odpowiednią ilością wody. Nie chodzi tu wyłącznie o możliwość jej spożywania. Woda zapewni również dostęp do tlenu i wodoru, który będzie wykorzystywany jako paliwo.