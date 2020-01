NASA ostrzega: asteroida zbliża się do Ziemi. Wywoła potężną eksplozję na niebie

System śledzenia asteroid NASA wykrył kosmiczną skałę, która zbliży się do Ziemi w ten weekend. Według danych zebranych przez naukowców, zbliżająca się asteroida jest wystarczająco duża, aby spowodować potężną i gwałtowną eksplozję na niebie.

Zbliżająca się do Ziemi asteroida to YB4 2019 i ma ok. 30 metrów średnicy oraz porusza się z prędkością ponad 22 tys. km/h. Została przez NASA zidentyfikowana jako obiekt, z grupy Apollo. Asteroidy tego typu krążą wokół Słońca i okazjonalnie przecinają się z orbitą Ziemi, Marsa, Wenus lub Merkurego.